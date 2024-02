Elixir Aircraft boucle le financement de son développement sur cinq ans

Elixir Aircraft annonce qu'il a finalisé son financement des cinq prochaines années grâce à la clôture d'une levée de fonds de 13 millions d'euros, menée par Innovacom, Bpifrance (via le nouveau fonds Amorçage Industriel) et la région Nouvelle Aquitaine.



Cette augmentation de capital s'ajoute aux 13 millions d'euros de subventions déjà annoncés par le président de la République, dans le cadre de l'appel à projets « Produire en France des aéronefs bas carbone » de France 2030. Le solde des besoins (au total 40 millions d'euros) sera financé par de la dette bancaire.



Ces fonds permettront au constructeur d'ériger une nouvelle usine à La Rochelle, d'acquérir de nouvelles machines et d'embaucher 500 personnes au cours des six prochaines années pour augmenter les cadences de production de son Elixir, un avion biplace de 4e génération appelé à remplacer les avions de formation.



« Conception, certification et premières livraisons sont atteintes. Il faut maintenant produire en masse. La décarbonation de l'aviation ne pourra passer que par le remplacement des plus de 230 000 avions monomoteurs à pistons d'ancienne génération. Avec ce financement total de 40 millions d'euros, Elixir Aircraft se donne les moyens d'atteindre ses objectifs : près de 400 avions produits par an d'ici 2030, grâce à plusieurs centaines de salariés. Je vois Elixir Aircraft se structurer, se renforcer », se réjouit Arthur Léopold-Léger, son président.



(Projet de nouvelle usine à La Rochelle. Image © Elixir Aircraft)