Elisabeth Köstinger et Eamonn Brennan rejoignent le conseil d'administration de Ryanair

Ryanair annonce qu'Elisabeth Köstinger et Eamonn Brennan vont rejoindre le conseil d'administration du groupe en tant que directeurs non exécutifs à partir du 1er avril.



Elisabeth Köstinger est une ancienne femme politique autrichienne. Députée européenne de 2009 à 2017, puis ministre de l'Agriculture, de la Durabilité et du Tourisme, elle s'est retirée de la vie politique en 2022 pour devenir PDG d'une fintech autrichienne.



Eamonn Brennan a quant à lui été directeur de l'autorité irlandaise de l'aviation avant d'assurer les fonctions de directeur général d'Eurocontrol de 2018 à 2022.



« Elisabeth apporte une expérience importante dans les domaines de la politique, de l'environnement et des affaires, et est notre premier membre du conseil d'administration originaire d'Europe continentale depuis 2013. Eamonn apporte au conseil d'administration une grande expertise dans le domaine de l'aviation en tant qu'ancien directeur général de l'autorité irlandaise de l'aviation et d'Eurocontrol », commente Stan McCarthy, le président de Ryanair.



(Eamonn Brennan était directeur général d'Eurocontrol jusqu'à l'année dernière. Photo © Eurocontrol)