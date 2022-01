Elisa Aerospace va ouvrir un campus à Bordeaux

Elisa Aerospace a célébré la pose de la première pierre de son futur campus de Bordeaux. Situé à Saint Jean d'Illac, il comptera deux bâtiments, l'agora et la maison des étudiants.



Le premier bâtiment, de 5 600 m², devrait pouvoir accueillir ses premiers étudiants dès la rentrée de 2022. Le deuxième sera prêt en 2024.



Déjà implantée dans les Hauts-de-France (dans l'Aine), Elisa Aerospace propose deux formations depuis 2018 : technicien expert « Bachelor Sciences et techniques - industrie des transports » (cursus de trois ans) et ingénieur aérospatial (sur cinq ans), avec une spécialisation en ingénierie des systèmes aéronautiques, en ingénierie des missiles et systèmes spatiaux ou en ingénierie des systèmes complexes coopératifs.



Le nouveau campus représente un investissement de 25 millions d'euros, qui sera soutenu à hauteur de 4 millions d'euros dans sa première tranche par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.



(Image © Elisa Aerospace)