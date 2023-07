Elbit va fournir deux ATR de surveillance à un pays d'Asie-Pacifique

Elbit Systems annonce avoir décroché un contrat de 114 millions de dollars avec un pays d'Asie-Pacifique pour lui fournir deux avions « de patrouille à long rayon d'action » (LRPA - Long-Range Patrol Aircraft).



Les deux appareils seront fournis sur la base de la plateforme civile ATR 72-600 de l'avionneur franco-italien ATR, l'industriel israélien intégrant quant à lui notamment un système de gestion de mission, des équipements électro-optiques et de communications, un radar et des capacités SIGINT aux avions.



Le pays client n'a pas été dévoilé, mais les deux ATR LRPA devraient être livrés dans cinq ans.



À titre d'indication, la Malaisie a fait l'acquisition de deux ATR 72 MPA (Maritime Patrol Aircraft) auprès de Leonardo en mai dernier suite à un appel d'offres initié en 2021.



Kuala Lumpur avait décidé d'opter pour l'avion de patrouille maritime de Leonardo pour pouvoir assurer et renforcer la surveillance maritime du pays.



(Photo © Elbit Systems)