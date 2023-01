Elbit va créer un centre de soutien pour les DIRCM des A330 MRTT de l'OTAN

Elbit Systems annonce avoir signé un contrat de soutien d'une durée de cinq ans avec l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA) pour les systèmes d'autoprotection J-MUSIC (Multi-Spectral Infrared Countermeasure) qui équipent la flotte d'A330 MRTT de l'OTAN (flotte MMF avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège et la République tchèque).



L'industriel israélien précise qu'un centre dédié sera implanté au Luxembourg. Il fournira des services de réparation, de pièces de rechange et de maintenance pour s'assurer que tous les systèmes fonctionnent à des niveaux optimaux. À ce jour, sept systèmes DIRCM sont déjà intégrés, certifiés et opérationnels sur les appareils de l'OTAN et un huitième vient d'être commandé.



Le premier A330 MRTT du pool MMF avait été modifié en 2019 pour recevoir le système DIRCM d'Elbit.



Pour rappel, J-MUSIC a été spécialement conçu pour répondre à la menace des missiles antiaériens portatifs (MANPADS), en particulier après la tentative d'attentat survenu sur un Boeing 757-300 de la compagnie Arkia en 2002 à Mombasa (Kenya). Le système DIRCM d'Elbit est également disponible dans des configurations destinées à l'aviation commerciale (C-MUSIC) et aux hélicoptères (Mini-MUSIC).



(Photo © OTAN)