Elbit Systems fournira la porte cargo du Boeing 777-8F

Elbit Systems a annoncé que sa filiale Cyclone avait été choisie par Boeing pour produire les portes cargo du pont principal des 777F et 777-8F.



Ce contrat s'inscrit dans un contrat plus vaste de fourniture d'ensembles d'aérostructures pour l'avionneur américain.



« Nous sommes fiers d'être un fournisseur de premier rang pour le 777 Freighter de Boeing. Cette sélection atteste de nos performances passées et de l'importance de faire partie du programme Premier Bidder de Boeing », a réagi Yoram Shmuely, directeur général d'Elbit Systems Aerospace.



Il ajoute que les perspectives sont bonnes pour son activité aviation commerciale grâce à la forte demande pour des avions cargo.



(Photo © Boeing)