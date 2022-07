Elbit décroche un nouveau client en Asie-Pacifique pour son système C-MUSIC

Elbit Systems annonce avoir remporté un contrat de 80 millions de dollars avec « un pays d'Asie-Pacifique » qui n'a pas été précisé pour lui fournir son système d'autoprotection infrarouge C-MUSIC ainsi que des systèmes de détection passifs basés sur l'infrarouge (IR-PAWS).



La mention du système DIRCM C-MUSIC laisse entendre qu'il s'agit cependant d'équiper des appareils opérant plutôt pour du transport gouvernemental, l'industriel israélien se référant habituellement au système J-MUSIC pour les avions militaires.

Selon Elbit, ce nouveau contrat sera exécuté sur une période de deux ans et équipera plusieurs types d'appareils.



L'industriel israélien rappelle enfin que ses systèmes d'autoprotection ont accumulé des centaines de milliers d'heures de vol et qu'ils été sélectionnés par de nombreux clients pour équiper plus de 25 types d'avions.



Les systèmes d'autoprotection d'Elbit sont notamment déjà présents sur des appareils de plusieurs pays européens, avec par exemple la flotte d'A330 MRTT de l'OTAN (flotte MMF avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège et la République tchèque).



(Photo © Elbit Systems)