Elbe Flugzeugwerke et Turkish Technic vont collaborer sur le programme A330P2F

Elbe Flugzeugwerke (EFW) et Turkish Technic ont annoncé une collaboration sur le programme de conversion des Airbus A330 en avions cargos, faisant de la société MRO la première société tierce à travailler sur l'A330P2F.



Ainsi, le premier chantier de conversion d'EFW sera réalisé à Istanbul, dans les installations de Turkish Technic à partir du troisième trimestre 2023.



EFW indique que ce partenariat lui permettra de répondre efficacement à la demande pour l'A330P2F, dont le carnet de commandes grossit.



Le programme A330P2F est le fruit d'une collaboration entre EFW, ST Engineering et Airbus. EFW détient le certificat de type supplémentaire (STC) et dirige l'ensemble du programme ainsi que les efforts de marketing et de vente.



(Photo © EFW)