El Al voudrait acquérir Arkia

El Al Israel Airlines a révélé avoir initié des discussions en vue de l'acquisition de sa concurrente Arkia. Les pourparlers n'en sont toutefois qu'à un stade préliminaire et aucun protocole d'accord n'a été signé.



« La société a le plaisir d'annoncer qu'elle a pris contact avec Arkia Airlines et Aviation Services Ltd pour examiner une éventuelle transaction dans le cadre de laquelle la société acquerra des actions Arkia en échange de l'attribution des titres de la société aux actionnaires d'Arka », indique la brève déclaration de la compagnie.



Une telle fusion pourrait permettre à El Al de se concentrer davantage sur son marché clé qu'est l'Amérique du Nord, tandis qu'Arkia se centrerait sur les liaisons court et moyen-courrier vers l'Europe ainsi que sur les forfaits de vacances - un segment où El Al n'a pas été particulièrement forte malgré sa propre marque de loisirs Sun d'Or International Airlines.



Pour rappel, en juin 2018, l'Autorité antitrust israélienne avait déjà bloqué la tentative d'El Al de fusionner avec Israir, la troisième compagnie du pays par crainte de monopole.



Une fusion pourrait pourtant se justifier en raison de la taille réduite du marché et des difficultés persistantes des trois compagnies aériennes qui, le mois dernier, ont réitéré leur appel à l'endroit du gouvernement, pour un soutien financier. « Il y a des doutes sur le fait que les compagnies aériennes israéliennes soient capables de survivre à cette crise sans le soutien du gouvernement », avaient écrit le PDG d'Arkia Gadi Tepper, le PDG d'El Al Avigal Soreq et le PDG d'Israir Uri Sirkis.