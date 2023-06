El Al va ajouter deux nouveaux Boeing 787-9 à sa flotte

El Al a signé deux contrats de location longue durée avec AerCap pour des Boeing 787-9. Les appareils seront livrés à la compagnie aérienne israélienne au quatrième trimestre 2025 et au premier trimestre 2026.



Ces nouveaux gros-porteurs seront les 18e et 19e Dreamliner de la flotte d'El Al. Tous les 787 de la compagnie sont motorisés par des Trent 1000 de Rolls-Royce.



AerCap a par ailleurs rappelé qu'il était le plus important client du programme 787 de Boeing au monde, avec 126 avions détenus en pleine propriété, en gestion ou en commande.



Pour rappel, El Al n'opère qu'avec des avions commerciaux produits par l'avionneur américain.



(Photo © El Al)