El Al a annoncé être entrée en négociations exclusives avec Boeing et des sociétés de leasing, au sujet de l'acquisition potentielle d'une trentaine de 737 MAX. Les appareils seraient destinés à remplacer les 737-800 et -900 actuellement en service et à étendre la flotte. Sans affirmer que les négociations aboutiront certainement à des accords, la compagnie israélienne indique envisager des livraisons à partir de 2027.