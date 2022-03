EirTrade Aviation se dote d'une capacité de démantèlement de moteurs

EirTrade Aviation annonce qu'elle vient de se doter d'une nouvelle capacité de démantèlement de moteurs, qui vient renforcer celles de démantèlement d'avions (à Knock). Elle concerne ses installations de Dublin.



Le démantèlement des huit premiers moteurs va s'inscrire dans le cadre d'un accord avec Lufthansa Technik et sera réalisé par des ingénieurs formés par la société allemande. Les travaux suivants seront réalisés par des ingénieurs d'EirTrade.



La société débutera par ailleurs avec la seule plateforme CFM mais elle prévoit d'étendre rapidement ses capacités à d'autres modèles, la demande étant appelée à augmenter au fur et à mesure que la reprise se confirmera dans le transport aérien. EirTrade souligne que son positionnement géographique, auprès des loueurs d'avions, devrait lui être bénéfique, d'autant que ses solutions de gestion d'actifs sur mesure ont été attractives durant la crise.



« La mise en place des activités de démantèlement de moteurs à Dublin va nous permettre d'améliorer notre offre de produits et de proposer une solution complète pour la gestion de fin de vie des appareils. Cette stratégie d'intégration verticale permet à EirTrade de réduire ses coûts logistiques et de fournisseurs et d'obtenir un accès plus rapide aux pièces nécessaires pour assurer le soutien de notre clientèle », explique Lee Carey, VP Asset Management.



(Photo © EirTrade Aviation)