EirTrade Aviation renforce sa présence en Amérique du Nord

EirTrade Aviation a implanté une seconde équipe aux Etats-Unis, basée à Atlanta, deux ans après avoir lancé ses opérations en Amérique du Nord en ouvrant un centre de stockage à l'aéroport de Dallas Fort Worth.



La société souligne qu'elle constate une forte reprise de la demande pour des pièces de cellule ou de moteurs aux Etats-Unis, qui accompagne le retour des visites en atelier de moteurs et des travaux de maintenance sur les cellules.



« La progression de la demande de matériel pour les visites en atelier des moteurs de monocouloirs est exponentielle et nous constatons également une forte augmentation des visites d'atelier des moteurs des gros-porteurs pouvant être utilisés en avions cargos », décrit Bill Thompson, directeur d'EirTrade pour l'Amérique.



L'activité de la société aux Etats-Unis se concentre sur les CFM56 et les V2500, mais d'autres types de moteurs peuvent également être soutenus, comme le CF6 et le RB211.



L'activité a un fort potentiel. En effet, EirTrade constate que les ateliers de maintenance moteurs affilés à des compagnies aériennes fonctionnent presque au maximum de leurs capacités et que la demande devrait se maintenir sur le reste de l'année - une situation similaire à celle que connaît l'Europe.



En revanche, cette forte demande et la congestion des ateliers rend l'obtention de créneaux sur les lignes de maintenance difficile pour les opérateurs, clients de la société. A cela s'ajoute la pénurie de techniciens aéronautiques expérimentés et les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui perturbe toute l'industrie du marché secondaire et va augmenter les délais d'exécution.



