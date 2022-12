Égypte : Sky Vision Airlines décroche son CTA

Sky Vision Airlines a annoncé l'obtention de son CTA. La jeune startup égyptienne débutera prochainement ses opérations avec une flotte de deux A320 (MSN 2204 & 2589, V2500), le premier appareil ayant déjà été livré au Caire. Dans un premier temps, Sky Vision Airlines envisage de baser ses monocouloirs Airbus à Hurghada et à Sharm el Sheikh. Depuis ces deux stations balnéaires, elle prévoit d'effectuer des vols charters vers l'Afrique, la région du Golfe et le Moyen-Orient. Dans une seconde phase de croissance, elle souhaite également desservir les aéroports européens après l'obtention de son agrément TCO requis pour pouvoir opérer vers l'Europe. Son plan d'affaires inclut aussi des avions gros-porteurs pour des destinations comme la Chine, le Japon, et Hong Kong. Elle a ainsi précisé qu'elle étudiait actuellement l'Airbus A330-200 et le Boeing 777-200ER. À l'horizon 2024, le transporteur prévoit aussi de se lancer sur le marché du fret avec deux Airbus A321P2F.