EgyptAir vole désormais directement vers Tel-Aviv

EgyptAir a inauguré sa ligne directe entre Le Caire et Tel-Aviv dimanche 3 octobre, une première depuis les accords de paix de 1979.



Signe du réchauffement des liens diplomatiques entre Israël et l'Égypte, le transporteur national égyptien proposera désormais quatre vols hebdomadaires entre les deux villes, des rotations effectuées en Airbus A220-300.



Jusqu'ici, les seuls vols reliant Israël et l'Égypte étaient opérés par Air Sinai, une filiale d'EgyptAir spécialisée créée en 1982, disposant d'appareils banalisés et notamment sans présence du drapeau égyptien.



Pour rappel, Israël et de nombreux pays ont initié une normalisation de leurs relations diplomatiques sous l'impulsion des États-Unis depuis l'an dernier. Des accords aériens ont depuis été signés entre Israël, plusieurs pays arabes du Golfe, le Maroc et l'Égypte.



