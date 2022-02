EgyptAir veut remplacer ses plus anciens gros-porteurs

Nouvelle phase de modernisation en vue pour la flotte d'EgyptAir. Dans une interview au magazine African Aerospace, Amr Abou Elenin, le directeur général d'EgyptAir Holding annonce avoir entamé des discussions avec les deux grands avionneurs pour le remplacement de ses dix plus anciens gros-porteurs, à savoir quatre Airbus A330-300 et six Boeing 777-300 ER.



Aucun détail n'a cependant été donné concernant le calendrier ou les types d'appareils envisagés.



Les quatre A330-300, qui appartiennent à la compagnie, ont une moyenne d'âge de 10,8 ans. Les six 777 sont quant à eux loués à GECAS et affichent une moyenne d'âge de 11,4 ans.



Sa flotte de gros-porteurs comprend par ailleurs six Boeing 787-9 (moyenne d'âge de seulement 2,7 ans), avec deux autres exemplaires du même type attendus d'ici février 2023.



Pour rappel, la direction d'EgyptAir ambitionne d'atteindre une flotte de 100 avions âgée de moins de 5 ans à horizon 2027, contre 68 appareils (7,5 ans en moyenne) actuellement.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)