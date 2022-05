Egyptair se tourne vers AEI pour convertir l'un de ses 737-800 en avion cargo

Aeronautical Engineers (AEI) a signé un contrat avec Egyptair pour la conversion de l'un de ses 29 Boeing 737-800 en appareil tout cargo. L'appareil (LN 2434, SU-GCP, 14 ans) entrera en chantier de modification dans les installations de Commercial Jet à Miami (Floride) au mois d'octobre prochain.



La flotte cargo d'Egyptair comprend actuellement trois Airbus A330-200P2F pouvant transporter jusqu'à de 60 tonnes de marchandises chacun.



Pour rappel, le 737-800SF d'AEI permet à ses opérateurs d'emporter douze palettes (onze de 88 x 125 pouces et une AEP/AEH) et près de 14 tonnes de marchandises sur le pont principal. La conversion comporte notamment la découpe d'une porte de chargement de 86 x 137 pouces, le renforcement du plancher avec de nouvelles poutres à l'arrière du caisson de voilure, l'installation d'un système flexible de chargement Ancra, cinq fauteuils passagers, une cuisine et des toilettes.



La version cargo du 737-800 d'AEI est certifiée par la FAA, la CAAC, l'EASA et Transports Canada.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)