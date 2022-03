Egyptair Maintenance and Engineering ouvre une base de maintenance en ligne à Accra

EgyptAir Maintenance and Engineering annonce l'ouverture d'une station de maintenance en ligne à l'aéroport d'Accra au Ghana au profit de la flotte de sa compagnie mère qui dessert le pays ouest-africain.



La société fournira également ses services à Qatar Airways - dont elle est déjà partenaire à Alexandrie, Sharm El Sheikh, Louxor et Le Caire. La compagnie qatarie est son premier client tiers sur la plateforme ghanéenne.



A terme, EgyptAir Maintenance and Engineering espère attirer de nouveaux clients avec pour ambition de faire d'Accra l'un des exemples de l'expansion et de la diversification de ses activités en Afrique.



Au Ghana, le groupe EgyptAir est déjà en pourparlers avancés, en tant que partenaire stratégique, pour accompagner le lancement d'une nouvelle compagnie nationale.



(Photo © EgyptAir Maintenance and Engineering)