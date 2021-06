Egis va rénover les chaussées aéronautiques de l'Aéroport de Strasbourg

Egis va participer à la rénovation des chaussées aéronautiques (piste, prolongements d'arrêt, taxiways et aire de stationnement avions) de l'Aéroport de Strasbourg-Entzheim en assurant la maîtrise d'oeuvre complète de conception et du suivi de réalisation.



L'aéroport de Strasbourg s'est en effet lancé dans un programme global de rénovation de ses chaussées aéronautiques et de mise en conformité avec la réglementation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), dans le cadre d'un plan d'investissement de 14,5 millions d'euros sur 5 ans.



Egis précise que les travaux sur la piste nécessiteront sa fermeture au trafic aérien dans un délai qui devra être le plus court possible, l'aéroport ne disposant que d'une seule piste. Le groupe d'ingénierie français sera aussi responsable de la collecte et gestion des eaux pluviales, les réseaux et leur génie civil, le balisage lumineux et le marquage aéronautique.



Des études seront également menées sur la bande de piste et certains taxiways, les aires de sécurité d'extrémité de piste et la rampe d'approche. Une assistance réglementaire et administrative liée aux aspects environnementaux sera par ailleurs assurée.



(Photo © William Beuzeboc/Egis)