EGIS Emirates sera en charge du plan de modernisation de l'aéroport de Mahé

Le gouvernement seychellois a choisi EGIS Emirates pour la conception d'un plan directeur pour l'aéroport international de Seychelles à Mahé couvrant les 30 prochaines années.



Ce plan remplacera celui édité depuis 2009 pour prendre en compte les nouvelles projections de croissance du pays, notamment la hausse continue des touristes internationaux.



Selon Garry Albert, le directeur général de l'aviation civile des Seychelles (SCAA) , l'offre d'EGIS Emirates reflète au mieux la vision des Seychelles, englobe les objectifs de durabilité environnementale et financière du pays, et répond aussi à l'efficacité opérationnelle de l'aéroport.



Les travaux de modernisation et d'expansion de la plateforme bénéficient de l'expertise technique et du soutien financier d'Abu Dhabi Airports Company (ADAC), en vertu d'un accord conclu avec l'État seychellois en octobre 2016.



Pour rappel, l'aéroport international des Seychelles a été mis en service le 20 mars 1972 par la reine Elizabeth II, alors colonie britannique. Au fil des années, la plateforme a vu son nombre de visiteurs et de compagnies aériennes internationales augmenter.



(Photo © Seychelles Civil Aviation Authority)