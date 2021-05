EFW veut ouvrir une nouvelle ligne de conversion d'Airbus A330

Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering, annonce pour la première fois envisager de développer ses capacités de conversion d'Airbus A330 en avions tout cargo (programme A330P2F) pour répondre à la demande croissante du marché.



La localisation de cette possible nouvelle ligne d'A330P2F n'a pas été avancée.



EFW est aujourd'hui la seule société au monde à pouvoir convertir les A330-200 et A330-300 dans le cadre du programme A330P2F mené avec Airbus depuis 2016. Tous les travaux de conversion sont aujourd'hui réalisés dans ses installations de Dresde.



EFW a par ailleurs confirmé la mise en place de sa nouvelle ligne A321P2F aux États-Unis dès cette année.



(Photo © Airbus/EFW)