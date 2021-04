EFW va convertir deux A330-300 en P2F pour MNG Airlines

Elbe Flugzeugwerke a annoncé avoir conclu un accord avec MNG Airlines pour convertir deux de ses A330-300 en A330P2F. Le premier appareil (MSN 879, Trent 700, ex-China Southern Airlines) est entré en chantier le 1er avril et le second sera transformé en 2022.



Les modifications seront toutes prises en charge dans les installations d'EFW à Dresde, la coentreprise d'Airbus et ST Engineering étant aujourd'hui la seule société au monde à pouvoir convertir les A330-200 et A330-300 en avions tout cargo.



MNG Airlines exploite déjà quatre A330-600RF et un A330-200F.



L'achat des deux A330-300P2F d'EFW se fait cependant au détriment des trois autres A330-200F commandés par la compagnie aérienne turque à Airbus en 2007 et en 2012 et qui figuraient toujours sur le carnet de commandes de l'avionneur en janvier.



Les trois appareils ont donc été annulés en février.



À titre d'indication, la conversion d'un A330-300P2F coûte approximativement 18 millions de dollars.



(Photo © Elbe Flugzeugwerke)