EFW se rapproche d'HNA Aviation Group pour des conversions A330P2F

Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), la coentreprise de ST Engineering et Airbus, a signé un protocole d'accord (MoU) avec HNA Aviation Group pour coopérer sur les conversions A330P2F. L'accord a été signé durant le salon Airshow China qui se tient à Zhuhai.



Dans le cadre de cet accord, EFW apportera notamment son soutien à Grand China Aircraft Maintenance Services (GCAM), filiale MRO de HNA Aviation Group, pour les conversions A330P2F dans ses installations situées sur l'aéroport international de Meilan à Haikou. Cette collaboration permettra à EFW d'élargir sa présence et son réseau de partenaires en Chine, où elle dispose actuellement de trois sites de modification pour ses programmes P2F.



L'accord prévoit la conversion d'un premier lot d'Airbus A330 issus de la flotte des compagnies aériennes d'HNA Aviation Group, avec une première conversion attendue dans les installations d'EFW à Shanghai au cours du premier semestre 2025, avec une option pour continuer avec un deuxième appareil au cours du second semestre. Les autres appareils de ce lot seront quant à eux convertis sur le site de GCAM après la mise en place de son installation de conversion.



EFW vient par ailleurs de livrer son 100e appareil dans le cadre de ses nouveaux programmes P2F. Il s'agit d'un A330-300P2F récemment converti en Chine. À ce jour, 47 A321P2F, 4 A320P2F et 49 A330P2F ont ainsi été livrés par EFW.



