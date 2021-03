EFW propose une solution pour renforcer la résistance du plancher des soutes de l'A350

EFW (Elbe Flugzeugwerke), la coentreprise d'Airbus et du groupe singapourien ST Engineering, a développé une solution pour rendre plus résistant les panneaux du plancher des soutes de l'Airbus A350.



La société allemande a ainsi travaillé sur une couche de résine « pelable » qui est retirée de la surface du panneau composite après son installation, la rendant rugueuse et antidérapante.



Selon EFW, cette solution est beaucoup plus résistante à la pression tout en gardant sa légèreté. Mieux, le nombre de points de fixation a été considérablement réduit, raccourcissant ainsi le temps d'installation chez Airbus.



La société allemande précise que les premiers panneaux de plancher de soute de ce type ont déjà été livrés et installés avec succès sur un premier appareil.



(Photo © EFW)