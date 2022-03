EFW obtient le STC de l'EASA pour l'Airbus A320P2F

Elbe Flugzeugwerke annonce que l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) lui a délivré le certificat de type supplémentaire (STC) pour la conversion du premier Airbus A320 en avion cargo (A320P2F).



Le prototype de P2F (MSN 2737, ex-TAM et ex-IndiGo) appartient à la filiale de leasing de ST Engineering. Il sera placé auprès du groupe Vaayu, qui compte acquérir d'autres exemplaires d'A320P2F.



EFW souligne qu'il détient déjà des STC pour l'A330-200P2F, l'A330-300P2F et l'A321P2F. Comme pour l'A321P2F, le programme A320P2F s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec ses maisons-mères Airbus et ST Engineering, EFW étant chargée de diriger le programme et les activités de marketing et de vente.



La société rappelle que l'importance de la flotte mondiale d'A320 ouvre des opportunités très importantes au programme de conversion. L'A320P2F peut accueillir dix conteneurs et une palette sur le pont principal, ainsi que sept conteneurs sur le pont inférieur. Il propose une charge utile brute pouvant atteindre 21 tonnes, un volume de 159 m3 et un rayon d'action de 1 850 nm.



(Photo © Elbe Flugzeugwerke)