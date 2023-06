EFW a livré son 50e Airbus P2F

Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), joint-venture formée par ST Engineering (55%) et Airbus (45%) , vient de livrer le 50e appareil de sa nouvelle gamme d'avions cargo convertis (P2F).



Il s'agit d'un A330-300P2F qui sera opéré par DHL en Asie.



EFW précise avoir déjà livré 13 conversions depuis le début de l'année (8 A321/A320P2F et 5 A330P2F). Ne sont évidemment pas compris dans le décompte des 50 appareils, les avions de précédente génération livrés avant 2015 (A300 et A310 cargo).



(Photo © EFW)