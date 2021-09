Edeis va gérer l'aérodrome de Lorient Lann Bihoué durant cinq ans

Edeis a annoncé que la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) avait confié la gestion et l'exploitation de l'aérodrome de Lorient Lann Bihoué au groupement qu'il dirige.



Ce groupement est composé de la société française (60%), la CCI du Morbihan (35%) et le CIPAGO (Conseil ingénierie portuaire et aéroportuaire du Grand Ouest - 5%).



Une fois que le Conseil d'Etat aura approuvé l'accord et que le décret relatif aura été publié, la concession courra pour cinq ans à partir du début de l'année 2022.



Le projet présenté par le consortium vise 114 000 passager annuels d'ici 2026, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au nombre de passagers enregistrés en 2019.



(Photo © Aéroport de Lorient Bretagne Sud)