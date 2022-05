Edeis conserve la gestion de l'aéroport de Bourges

Edeis annonce que la communauté d'agglomération Bourges Plus lui a attribué le contrat de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Bourges. Il a une validité de sept ans à partir du 1er juin 2022.



Le groupe assumait déjà la gestion de la plateforme depuis 2017.



Plusieurs projets sont déjà planifiés pour poursuivre sa modernisation, comme l'augmentation de la surface de parking avion, l'adaptation de l'offre de restauration, le développement de partenariats avec les acteurs locaux touristiques et économiques, la mise en place d'une borne de recharge pour avion électrique, l'installation d'une ferme photovoltaïque...



« Cette décision vient récompenser nos efforts, le travail effectué avec Bourges Plus sur les cinq dernières années, et valide notre projet pour les sept prochaines années. Fidèle à nos valeurs, c'est main dans la main avec tous les acteurs locaux que nous poursuivrons cette délégation de service public, orientée vers le développement et le rayonnement de ce territoire », commente Jean-Luc Schnoebelen, Président d'Edeis.



(Photo © Edeis)