Edeis accueille Victoire Totah comme nouvelle directrice commerciale et marketing

Edeis annonce la nomination de Victoire Totah comme directrice commerciale et marketing.



Victoire Totah était jusqu'à présent directrice du développement chez TAG Aviation, en charge des affrètements d'avions pour la zone France, Monaco et Benelux et du développement des activités de management et d'acquisition d'avions.



Avant cela, elle a occupé le poste de vice-présidente des ventes et du marketing pour Aero Capital et celui de directrice commerciale et marketing de Wijet.



Pour Edeis, elle sera chargée des seize aéroports du groupe, pour lesquels elle devra développer l'aviation d'affaires, les lignes commerciales et les activités liées à l'aviation décarbonée.



(Photo © Edeis)