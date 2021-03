Ed Clark prend la tête du programme 737 chez Boeing

Boeing a nommé Edwin (Ed) Clark comme nouveau vice-président et directeur général du programme 737, succédant ainsi à Walt Odisho qui prend sa retraite. Ed Clark devient ainsi le cinquième responsable de la famille de monocouloirs de l'avionneur américain en seulement quatre ans.



Il était précédemment responsable de l'activité Global Technical Operations pour la division Boeing Global Services (BGS). Ed Clark a rejoint Boeing en 2006 en tant qu'ingénieur en chef pour les études de remplacement de la famille de monocouloirs de l'avionneur. Il a depuis occupé différents postes de direction au sein de la branche Avions Commerciaux de Boeing (BCA) notamment pour l'intégration des systèmes avion de la précédente génération de 737, à savoir la famille 737 NG.



Ed Clark va désormais avoir la lourde tache de réduire le stock de 737 MAX assemblés et non encore livrés, en particulier pour ceux qui ont perdu leur propriétaire.



(Photo Boeing)