EasyJet veut former et recruter un millier de pilotes sur cinq ans

Après une longue pause de deux ans, easyJet recommence à anticiper ses besoins en recrutement de pilotes. La low-cost britannique estime qu'elle aura besoin d'intégrer un millier de nouveaux PNT au cours des cinq prochaines années.



Pour cela, elle a relancé son programme « Generation easyJet Pilot Training », suspendu depuis le début de la pandémie, qui permettra de former mille cadets. Ils intégreront la compagnie à partir de 2024.



EasyJet aura besoin de raugmenter ses effectifs rapidement : elle prévoit en effet de revenir à un volume de vols proche de celui d'avant-crise dès cet été, plus tôt qu'elle n'avait initialement prévu.



Une campagne publicitaire a été lancée pour faire connaître ses besoins et promouvoir la diversité dans les profils susceptibles de postuler.



« Nous sommes ravis de rouvrir notre programme de formation des pilotes pour la première fois depuis le début de la pandémie et nous recruterons plus de 1 000 nouveaux pilotes dans les années à venir. easyJet défend depuis longtemps une plus grande diversité dans le poste de pilotage et cette série d'annonces vise à souligner l'extraordinaire éventail de compétences de nos pilotes et à montrer que l'on peut trouver des pilotes dans tous les milieux, dans le but d'attirer des candidats plus diversifiés [...]», a commenté Johan Lundgren, PDG d'easyJet.



(La campagne publicitaire veut promouvoir la diversité des parcours pouvant mener à une carrière de pilote et met en avant une mère de famille, un DJ et, ici, une ancienne gymnaste. Photo © easyJet)