easyJet remporte la délégation de service public pour la ligne reliant La Rochelle à Lyon

Le Syndicat mixte des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime a choisi d'attribuer à easyJet la délégation de service public entre La Rochelle et Lyon. Elle lui est attribuée pour quatre ans, du 11 décembre 2023 et jusqu'au 31 octobre 2027.



La compagnie low-cost exploite déjà la liaison depuis le 17 avril dernier. Elle l'avait reprise dans le cadre d'une procédure d'urgence à la suite de la résiliation anticipée du service par Chalair.



La rotation entre La Rochelle et Lyon sera assurée deux fois par semaine, avec une troisième rotation hebdomadaire mise en place durant les vacances scolaires, en Airbus A319 initialement.



easyJet souligne qu'elle assure cinq autres liaisons depuis La Rochelle, vers Nice, Londres (Gatwick), Genève, Bristol et Manchester.