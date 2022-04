easyJet réduit ses pertes au premier semestre

easyJet annonce que ses résultats pour le premier semestre ont dépassé ses prévisions, malgré l'impact d'omicron et l'augmentation des prix du carburant. La low-cost britannique s'attend à publier une perte comprise entre 535 et 565 millions de livres, pour un chiffre d'affaires avoisinant 1,5 milliard de livres.



Son deuxième trimestre (janvier - mars 2022) a en effet été marqué par une forte reprise, liée à la levée des restrictions au Royaume-Uni. Avec une offre à 67% de son niveau de 2019 sur la période (culminant à 80% en mars), la compagnie a transporté 11,5 millions de passagers.



Bien que ceux-ci continuent de réserver leurs billets tardivement, les réservations pour l'été sont en avance par rapport à 2019 et la demande est très élevée pour le 4e trimestre, notamment sur les routes loisirs. easyJet holidays a déjà vendu 70% de son programme, avec de meilleures marges qu'en 2019. Le marché se rééquilibre par ailleurs, la moitié des réservations provenant du Royaume-Uni, l'autre moitié de l'Europe (l'année dernière, la proportion était à 70/30).



La pression sur les prix est restée forte au premier semestre mais les recettes auxiliaires continuent de démontrer leur efficacité (avec une recette moyenne de 19,56 livres par siège contre 12,47 livres au premier semestre 2019).



Pour son troisième trimestre, easyJet devrait opérer 90% de ses capacités de 2019, pour les frôler au quatrième. Elle indique également avoir été protégée efficacement de l'augmentation des prix du carburant par sa couverture au premier semestre, et l'est à 64% pour le second semestre.



