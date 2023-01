easyJet réduit sa perte pour son premier trimestre

easyJet a publié une perte de 133 millions de livres pour le premier trimestre de son année fiscale 2022-2023 (clôturé le 31 décembre 2022). Cela traduit une amélioration de 80 millions de livres de son bilan par rapport à la même période de l'année dernière, due au retour des passagers et à la hausse des réservations mais aussi à la transformation de son réseau.



La low-cost britannique souligne qu'elle a ainsi dépassé ses prévisions. Elle a enregistré une croissance de 47 % du nombre de ses passagers et de 36 % de ses recettes au siège, entraînés par la croissance du taux de remplissage combiné à une hausse de 21 % des yields et des recettes auxiliaires.



Elle entame le deuxième trimestre avec optimisme, constatant une poursuite de la hausse des recettes au siège et une bonne dynamique de réservation jusqu'à l'été, malgré un taux qui reste plus bas qu'en 2019 du fait des réservations tardives. Ainsi, pour la période de Pâques (3e trimestre), les yields sont en hausse de 24 % par rapport à la même période de 2019. Sa filiale easyJet Holidays a également le vent en poupe et s'attend à une croissance de sa clientèle de 50 % par rapport à l'année dernière, au lieu de 30 %.



easyJet s'attend ainsi à améliorer sa perte avant impôt sur l'ensemble du premier semestre de façon significative. Au niveau de l'ensemble de l'année, le groupe estime qu'il pourra dépasser ses prévisions actuelles de bénéfices, comme le résume Johan Lundgren, son directeur général d'easyJet : « Nous prévoyons pour cet hiver une perte réduite de manière significative au cours du premier semestre par rapport à l'année dernière. Nous sommes en bonne voie pour atteindre la profitabilité cette année alors que nous prévoyons de dépasser les attentes actuelles du marché [...]. »



(Photo © Airbus / Hervé Goussé - Master Films)