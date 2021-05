easyJet prête à remettre en service 90% de sa flotte pour la période estivale

Le premier semestre d'easyJet, courant sur la période entre septembre 2020 et mars 2021, donne la pleine mesure de l'impact de la crise sur la compagnie. Son chiffre d'affaires a atteint 240 millions de livres, en chute de 90% avec un effet amplifié par le succès de cette période sur la précédente année fiscale, où la compagnie avait profité de la faillite de Thomas Cook. La perte avant impôts fait plus que tripler à 701 millions de livres, mais reste conforme aux prévisions.



easyJet a transporté 4,1 millions de passagers, en chute de 89,4%, pour des capacités en baisse de 85%.



Pour le troisième trimestre, la low-cost estime que ses capacités stagneront à 15% de leur niveau de 2019 ; en revanche, elle attend une reprise à partir du mois de juin, sous l'effet du déploiement de la vaccination, et elle se tient prête à l'accompagner.



« Avec le redécollage des voyages de loisir au Royaume-Uni en début de semaine [...] et l'assouplissement des restrictions de voyage par de nombreux gouvernements européens, nous sommes prêts à augmenter considérablement nos vols pour l'été afin de profiter au maximum des opportunités que nous voyons en Europe. Nous avons la capacité de nous adapter rapidement pour exploiter 90 % de notre flotte actuelle pendant la période de pointe de l'été afin de répondre à la demande », affirme Johan Lundgren, le CEO de la compagnie.



