easyJet prépare une levée de fonds de 1,2 milliard de livres

easyJet annonce une augmentation de capital d'une valeur de 1,2 milliard de livres. Ces fonds lui permettront de faciliter son redressement et d'avoir les moyens de saisir certaines opportunités qui pourraient se présenter sur le marché européen.



Elle s'attend par exemple à ce que les compagnies traditionnelles doivent restructurer davantage leur réseau court-courrier et à ce que les autorités de régulation imposent des cessions de slots sur des aéroports congestionnés pour compenser les aides reçues. easyJet pourrait ainsi s'y renforcer.



Elle compte également continuer de capitaliser sur la croissance des recettes auxiliaires et sur le développement d'easyJet Holidays. Enfin, elle va poursuivre la modernisation de sa flotte.



La low-cost annonce également qu'elle a récemment reçu une offre d'achat par échange d'actions, qu'elle a rejetée car elle sous-évaluait sa valeur et s'accompagnait de trop de conditions. L'acheteur potentiel, Wizz Air, n'est officiellement plus intéressé.



(Photo © easyJet)