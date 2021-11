easyJet perd 1,34 milliard d'euros en 2020-2021

EasyJet a publié son bilan annuel pour l'année fiscale qui s'est achevée le 30 septembre. La low-cost britannique a enregistré un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros, divisé par deux par rapport à l'année 2019-2020, et une perte avant impôts de 1,34 milliard d'euros, creusée de 36%.



Sur l'année, les capacités de la compagnie ont été réduites de 48,9% (en nombre de sièges), tandis que les passagers n'ont été que 20,4 millions à emprunter ses vols (-57,5%).



Bien que la nouvelle vague épidémique se propage en Europe et malgré l'incertitude autour de l'impact du nouveau variant omicron de la covid-19, easyJet s'estime préparée. Elle constate que les réservations pour le second semestre sont toujours d'un bon niveau - bien que des annulations aient été enregistrées - et vise toujours un retour à des capacités proches de celles d'avant-crise au quatrième trimestre de son année fiscale (soit durant l'été 2022). Pour la période des fêtes, elle compte opérer environ 70% de ses capacités de 2019.



La compagnie explique que sa stratégie est de renforcer ses bases les plus rentables, de capitaliser sur les recettes auxiliaires et de réduire au maximum ses coûts (avec le recours à des contrats plus saisonniers et en améliorant la productivité). Elle va également augmenter sa flotte de 25 appareils sur l'exercice 2022.



(Photo © easyJet)