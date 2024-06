easyJet passe au numérique pour son Compte Rendu Matériel

easyJet va numériser ses processus de Compte Rendu Matériel (CRM) en adoptant la solution e-techlog de la société américaine Ultramain Systems.



Elle sera déployée sur les 346 appareils de la famille A320/A320neo présents dans sa flotte d'ici la fin de 2025, permettant ainsi d'économiser plus de 300 000 feuilles de papier pour ses « Technical Log Book » et ses « Cabin Log Book ».



Cette solution de compte rendu matériel digitale permettra également de rationaliser les processus de reporting de ses personnels navigants et de ses équipes techniques, augmentant ainsi la productivité de la maintenance en ligne et réduisant de fait de potentiels retards au sol et amenant à une plus grande disponibilité de sa flotte.



« Notre investissement continu dans des solutions innovantes telles que l'e-techlog signifie que nous trouverons non seulement des solutions plus rapides aux défauts, mais qu'en réduisant notre consommation de papier et le poids à bord de l'avion, nous franchirons également une autre petite étape, mais importante, pour réduire notre impact environnemental » a déclaré David Morgan, le directeur de l'exploitation de la compagnie low-cost britannique.



