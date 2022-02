EasyJet passe à flydocs avec un accord de numérisation de dix ans

EasyJet a finalement décidé de se tourner vers flydocs pour la gestion documentaire de sa flotte de monocouloirs Airbus. La compagnie low-cost a ainsi signé un accord global d'une durée de 10 ans avec la société britannique, filiale à 100% de Lufthansa Technik, pour numériser ses dossiers et sa gestion d'actifs. EasyJet opte notamment sur la solution d'intégration AMOS de flydocs pour moderniser davantage ses opérations et prendre en charge les transitions d'avions.



« Chez easyJet, nous restons concentrés sur la recherche de moyens d'être toujours plus innovants et axés sur les données dans nos opérations, et nous constatons déjà les avantages de nos processus de résilience des opérations, de la maintenance prédictive et planification de la maintenance. Nous sommes ravis de travailler désormais avec les leaders de l'industrie flydocs, dont l'approche innovante de la numérisation des dossiers de maintenance des avions nous soutiendra, ainsi que notre flotte de plus de 300 avions à travers l'Europe, et renforcera encore nos efforts pour cet engagement » a déclaré Swaran Sidhu, responsable de la gestion technique de la flotte d'easyJet.



La compagnie low-cost britannique s'était tournée vers flydocs l'année dernière pour ses services dédiés aux fins de bail (EoL) afin de faciliter le retour de certains monocouloirs vers les loueurs.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)