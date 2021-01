easyJet obtient une nouvelle facilité de prêt de 1,87 milliard de dollars

easyJet a signé une nouvelle facilité de prêt à terme de cinq ans de 1,87 milliard de dollars, souscrite par un syndicat de banques et partiellement garantie par l'agence de crédit à l'exportation du Royaume-Uni (UK Export Finance - UKEF).



Cette somme sera garantie sur les avions de la compagnie au moment du décaissement.



La low-cost améliore ainsi le profil de maturité de sa dette et augmente le niveau de liquidités disponibles.



Par ailleurs, au premier trimestre, elle remboursera et annulera une partie de sa dette à court terme (une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars entièrement utilisée et des prêts à terme de 400 millions de livres sterling), libérant des actifs aéronautiques.