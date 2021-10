easyJet détecte une reprise de la demande affaires

easyJet s'est félicitée des premiers résultats du mois de septembre sur le segment des voyages d'affaires en France. La low-cost constate en effet que le taux de voyageurs d'affaires en France est le même, sur la première semaine du mois, qu'en 2019.



Elle précise que ce taux atteint 26% et que, parmi ces passagers, 58% voyagent sur des liaisons intérieures. C'est le meilleur résultat depuis le début de la crise, en mars 2020, et il est porté par les PME.



« Nous sommes très heureux de voir des signes positifs de reprise des voyages d'affaires sur l'ensemble de notre réseau et en France plus particulièrement », déclare Bertrand Godinot, directeur général d'easyJet pour la France.



Ce bilan montre qu'easyJet est en voie de retrouver son mix voyageurs loisirs / voyageurs d'affaires. Celui-ci s'applique toutefois encore à un programme de vols moins dense et à un remplissage moins important de ses appareils par rapport à 2019.