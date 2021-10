easyJet compte retrouver 70% de ses capacités pré-crise d'ici décembre

easyJet indique qu'elle a restauré 58% de ses capacités de 2019 au dernier trimestre de son année fiscale (qui court jusqu'au 30 décembre). La low-cost a également enregistré un chiffre d'affaires d'un milliard de livres (qui reste inférieur à ses coûts).



Ses meilleures performances cet été ont été enregistrées sur les réseaux intra-européen et domestique britannique (77% des capacités de 2019), tandis que les vols internationaux au départ et vers le Royaume-Uni ont continué de souffrir des restrictions imposées par le gouvernement britannique (bloquant les capacités à 32% de leur niveau de 2019). Le remplissage moyen a été de 77,3%.



Pour le premier trimestre de son année fiscale (débuté le 1er octobre), elle estime pouvoir rétablir jusqu'à 70% de son programme de vols de 2019. Les destinations soleil (Egypte, Turquie et surtout Canaries) connaissent en effet une demande forte, ce qui s'associe à un allègement des restrictions au Royaume-Uni.



Sur l'année, la perte avant impôt devrait être légèrement moins importante que prévu et comprise entre 1,135 et 1,175 milliard de livres.



(Photo © easyJet)