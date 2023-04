easyJet améliore ses performances au premier semestre

Malgré un contexte difficile caractérisé par l'inflation et l'augmentation des prix du carburant, easyJet a réussi à profiter de la force de la demande et des bénéfices de sa réorganisation pour améliorer ses résultats. S'ils sont toujours négatifs, la perte nette avant impôts a été réduite de 24 % à 415 millions de livres.



Porté par une demande qui ne faiblit pas, le chiffre d'affaires a gagné 80 % par rapport au premier semestre de 2022, frôlant les 2,7 milliards de livres. Le nombre de passagers a en effet augmenté de 35 %, les yields de 31 % et les yields liés aux recettes auxiliaires de 16 %.



La low-cost britannique estime qu'elle pourra dépasser les attentes du marché sur l'année, qui tablent sur un bénéfice de 260 millions de livres. Le niveau de réservation des vols de cet été est très bon, ce qui devrait provoquer une hausse des recettes au siège de 20 %, combinée à une capacité en hausse de 9 %.



A ce sujet, easyJet devrait retrouver ses capacités pré-pandémiques au quatrième trimestre de son année fiscale (juillet-septembre).



(Photo © easyJet)