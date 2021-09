Eastern Airlines lance une activité cargo

Eastern Airlines a décidé de se positionner sur le marché du transport de fret. La compagnie américaine a sécurisé l'acquisition de 35 Boeing 777 en vue de les faire convertir en avions cargos.



Elle compte en faire les premiers 777 convertis certifiés avec un pont principal de classe E. Sous réserve de la validation du STC, le premier appareil devrait entrer en service au premier trimestre 2022. Ils seront affectés au marché du fret express lié au e-commerce entre l'Asie et les Etats-Unis.



« Notre méthode de conversion pionnière est conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des clients de fret express par colis », a déclaré le PDG de la compagnie Steve Harfst.



Eastern Airlines n'a pas indiqué qui se chargerait des chantiers de conversion mais elle compte pouvoir faire modifier n'importe quelle version du 777 (séries -200, -200ER et -300).



Eastern Air Cargo doit permettre au groupe de répondre à une demande devenue plus importante que les capacités dans ce secteur. Elle proposera de la vente, de l'affrètement, de l'ACMI et du dry leasing.