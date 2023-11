Dubai Airshow : SunExpress va commander 45 Boeing 737 MAX

(Dubai Airshow 2023) Boeing a ouvert le salon de Dubaï avec une commande de SunExpress pour 45 737 MAX. La coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa a décidé de se doter de vingt-huit 737-8 et de dix-sept 737-10, et a également acquis des options pour 45 appareils supplémentaires.



Ces appareils alimenteront la croissance de sa flotte, qui devrait ainsi voir le nombre de ses 737 doubler en dix ans. Ils s'ajoutent à un précédent accord portant sur l'acquisition de 42 737-8, dont les livraisons ont débuté (neuf appareils ont été livrés).



« S'appuyant sur le succès incontestable de sa stratégie dans la période post-pandémique, SunExpress est maintenant prête pour une nouvelle croissance afin de répondre à la demande du marché et d'obtenir une plus grande empreinte internationale », affirme Max Kownatzki, PDG de SunExpress.



« Au cours de la prochaine décennie, nous allons plus que doubler notre flotte, pour atteindre une flotte de 150 avions d'ici 2033. De plus, l'ajout à notre flotte du 737-10, le plus récent des avions 737 MAX avec jusqu'à 230 sièges, nous permettra de renforcer davantage notre capacité. »



