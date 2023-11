Dubai Airshow : Abelo veut finalement 30 ATR de la série 600

(Dubai Airshow) Le loueur Abelo a signé un protocole d'accord avec ATR au salon aéronautique de Dubaï portant sur une commande ferme de 10 ATR 72-600, assortie d'options pour 10 appareils supplémentaires.



Ces avions s'ajouteront aux 10 ATR 42-600S (version STOL) également contractualisés en juillet 2022. Les livraisons des nouveaux appareils s'échelonneront entre 2026 et 2028.



« Avec un total de 30 ATR en commande, Abelo confirme son engagement envers nos turbopropulseurs et atteste ainsi d'une forte demande du marché pour des appareils peu consommateurs en carburant et rentables » a annoncé Nathalie Tarnaud Laude, la présidente exécutive de l'avionneur franco-italien.



Le loueur irlandais doit prendre livraison de son tout premier ATR neuf avant la fin de l'année dans le cadre de la commande passée en 2022.



(Photo © ATR)