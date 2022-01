Dubai Aerospace a ajouté 41 appareils à son portefeuille en 2021

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a annoncé que sa branche DAE Capital a ajouté 41 nouveaux appareils à son portefeuille (dix-huit en propriété et vingt-trois en gestion) en 2021, tout en se séparant de trente autres (vingt en propriété et dix en gestion).



L'an dernier, le loueur de Dubaï a réalisé 200 transactions de leasing incluant des prolongations et amendements de bail.



Au 31 décembre, son portefeuille comprenait 425 appareils (âgés de moins de 7 ans) en pleine propriété, gérés, engagés et mandatés pour gestion.



Cette flotte évaluée à près de 16 milliards de dollars se répartit entre 112 opérateurs (dont 3 nouveaux clients) dans 54 pays, la compagnie Emirates étant le plus important locataire.