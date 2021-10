Drakkar et Argo Aviation s'allient pour lancer Argo MRT Amériques

Drakkar Aéronautique et Transport terrestre et le groupe Argo Aviation ont décidé de lancer une co-entreprise, Argo MRT Americas.



Elle est spécialisée dans les services mobiles de réparation et vise tout le continent américain. L'objectif est de pouvoir fournir en moins de quatre heures une estimations des travaux à effectuer sur un aéronef puis de déployer une équipe de spécialistes en 24 heures.



A partir de la fin de 2022, elle compte également proposer des services d'inspection et d'endoscopie (notamment des contrôles non destructifs et des inspections physiques).



Le siège social de la coentreprise se situe à Montréal mais un bureau devrait également être ouvert dans la région de Toronto. Elle compte par ailleurs recruter une cinquantaine de personnes dans les trois prochaines années.



(Photo © Argo MRT Americas)