Domusa intègre Meggitt Toulouse

Le groupe Domusa a annoncé qu'il avait intégré l'activité de Meggitt Toulouse (ex-TFE Techniques et fabrications électroniques, jusqu'en 2012), se dotant par la même occasion d'une implantation dans la ville rose. Cette intégration est effective depuis le 1er septembre.



L'entité a changé de dénomination et est désormais opérationnelle sous le nom d'APS (All Precision Systems). Elle reste spécialisée dans la conception et la production d'équipements électroniques embarqués pour l'aéronautique civile et militaire (génération, stockage et conversion d'énergie, gestion et distribution électrique, composants et systèmes d'asservissement électromécaniques...).



Elle compte une quarantaine de salariés, qui auront initialement pour mission de poursuivre leur activité traditionnelle. Mais le groupe compte lui confier également de nouvelles missions, notamment dans le domaine de la maintenance, coeur de métier du groupe.



Domusa a été créé pour chapeauter Satori et Sathom, après que la société de maintenance (Satori) a décidé d'élargir ses activités en acquérant la partie « instrumentation mécanique » de Thommen (qui a été baptisée Sathom après le rachat). Le groupe s'est alors également doté d'une activité d'OEM, qu'il compte bien développer.