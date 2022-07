Dómhnal Slattery démissionne de son poste de CEO d'Avolon au profit d'Andy Cronin

Avolon a annoncé la démission de son fondateur Dómhnal Slattery du poste de directeur général et de ses fonctions au conseil d'administration. Il occupait ce poste depuis la création de la société de leasing en 2010.



Il va désormais se tourner vers d'autres activités, dans un rôle non exécutif, mais restera quelques mois au sein d'Avolon pour assurer la transition.



Andy Cronin a été choisi à l'unanimité pour le remplacer. Il est actuellement président et directeur financier de la société de leasing. Il occupe le poste de directeur financier depuis douze ans, ayant participé à sa création, et de président depuis juillet 2021.



Paul Geaney, directeur commercial d'Avolon, reprend le rôle de président, à effet immédiat, en plus de ses fonctions actuelles.



(Andy Cronin, nouveau directeur général d'Avolon. © Avolon)